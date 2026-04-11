«Зенит» призвали расстаться с бразильцем

Экс-игрок «Зенита» Горшков призвал избавиться от Джона Дурана
Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший футболист петербургского «Зенита» Александр Горшков в интервью «Советскому спорту» заявил, что бразилец Джон Дуран должен покинуть клуб после завершения арендного соглашения.

«Дуран себя не проявляет, не показал себя никак. Не знаю, по каким причинам. Нет смысла оставлять его в команде после окончания аренды», — заявил Горшков.

В конце марта после очередного обновления трансферная стоимость игрока снизилась с €32 млн до €25 млн. Дуран перешел в «Зенит» этой зимой из стамбульского «Фенербахче». На его счету семь матчей и два гола за петербургский клуб.

В ближайшем туре «Зенит» сыграет с «Краснодаром». Эта встреча пройдет 12 апреля, команды выйдут на поле «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге в 19:30 по московскому времени.

После 23 туров в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) лидирует «Краснодар» с 52 набранными очками. Вторым идет «Зенит» (51), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (44).

Ранее получивший норвежский паспорт Никита Хайкин пропустил за матч пять мячей.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!