Двое жителей Белгородской области пострадали при атаке БПЛА

Гладков: два человека ранены в результате удара БПЛА в Белгородской области
Два мирных жителя ранены в результате удара украинского дрона рядом с автомобилем в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«На участке дороги Зозули — Грузское Борисовского округа от удара дрона ВСУ рядом с автомобилем ранены два мирных жителя», — написал он.

Отмечается, что у пострадавших мужчины и женщины выявлены осколочные ранения. Пострадавшим оказали необходимую помощь.

10 апреля губернатор Белгородской области сообщил об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Новая Таволжанка в Шебекинском округе. Как рассказал глава региона, населенный пункт подвергся обстрелу. Из-за действий украинских войск одна женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Гладков выразил соболезнования ее родным и близким.

За день до этого Гладков сообщил, что при атаке беспилотников на регион пострадали четыре человека. Два жителя — мужчина и женщина — получили ранения в результате удара дрона на участке автомобильной дороги Белгород — Шебекино.

Ранее дроны атаковали Шебекинский округ, есть раненые.

 
