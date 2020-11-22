Маас осудил противников ограничений на фоне пандемии
Глава министерства внутренних дел Германии Хайко Маас осудил противников ограничений, введенных на фоне продолжающейся пандемии коронавируса COVID-19. Об этом он написал в своем Twitter.
Так, он прокомментировал распространенное в сети видеообращение активистки, которая заявила, что «чувствует себя Софи Шолль», членом действовавшей с июня 1942 до февраля 1943 года антинацистской группы «Белая роза». Шолль была казнена нацистами в 1943 году в возрасте 21 года.
По мнению министра, люди, которые сравнивают себя с Шолль или Анной Франк, «надсмехаются над мужеством», проявленным ими, чтобы противостоять нацистскому режиму. Он также выразил мнение, что подобные заявления преуменьшают значение Холокоста.
«Ничто не связывает протесты против связанных с коронавирусом ограничений с борцами Сопротивления», — подчеркнул Маас.
Ранее в субботу, 21 ноября, в Ганновере и ряде других немецких городов прошли акции противников введенных властями ограничений.
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