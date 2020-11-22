Правозащитники сообщили о 60 задержаниях на протестах в Белоруссии

Правоохранители задержали 62 человека на протестах в Белоруссии, сообщил незарегистрированный правозащитный центр «Весна». Об этом пишет «Интерфакс».

Больше всего задержаний в Минске, в микрорайоне Каменная горка. Там несколько сотен человек собрались у торгового центра, силовики начали разгонять их.

22 ноября в Минске и других городах проходят оппозиционные акции. Утром в столицу вошла военная техника.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.

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