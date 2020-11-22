СМИ: стрельба в Петербурге произошла из-за ссоры в родительском чате

Конфликт с участием шести человек со стрельбой в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошел из-за ссоры в родительском чате, передает РЕН ТВ.

«По всей видимости, ссора онлайн оказалась настолько серьезной, что люди с высшим образованием и достойной работой вышли на «стрелку», прихватив с собой травматическое оружие», — передает телеканал.

Ранее сообщалось, что после конфликта со стрельбой на проспекте Тореза на севере Санкт-Петербурга в полицию были доставлены шесть человек. Камеры видеонаблюдения зафиксировали драку между двумя компаниями мужчин, после которой началась стрельба. Полицейские изъяли газовый и травматический пистолеты. В результате инцидента никто не пострадал. На нарушителей составили административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство».

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