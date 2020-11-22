Глава Карабаха: в регион за пять дней вернулись 25 тысяч человек

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян заявил, что в регион, по данным учетного центра республики, за пять дней вернулись уже 25 тысяч человек, передает РИА «Новости».

«Возвращение наших соотечественников идет достаточно быстрыми темпами», — отметил Арутюнян. По его словам, первыми возвращаются те, у кого есть жилье в Карабахе.

Арутюнян также добавил, что есть проблемы, связанные с дорогами и безопасностью.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В карабахский регион были направлены российские миротворцы. 16 ноября в Карабах начали возвращаться беженцы, которые покинули свои дома после начала боевых действий.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Альтернатива — война»: что говорят о срыве соглашения по Карабаху

— Алиев уверен, что карабахский конфликт «остался позади»

— Больше 1,1 тысячи беженцев вернулись в Степанакерт за сутки