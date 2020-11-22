Глава РАН оценил перспективы борьбы с COVID-19

Российские вакцины и лекарства от коронавируса помогут победить пандемию, заявил президент Российской академии наук (РАН), академик Александр Сергеев. Об этом пишет ТАСС.

«Считаю, что разрабатываемые сегодня в мире и, конечно, в России вакцины и лекарственные препараты помогут преодолеть пандемию опасной болезни», — сказал Сергеев.

Он подчеркнул, что специалисты не выявили опасных мутаций SARS-CoV-2.

Академик предположил, что повторные заражения, зарегистрированные в нескольких странах, могут объясняться индивидуальными особенностями иммунитета и ошибками в диагностике.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 58 млн заболевших, 40 млн выздоровели, больше 1,3 миллиона человек скончались. В России выявили уже 2 млн человек с COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп рассказал о бесконтрольном распространении коронавируса в США и в мире

— В Китае коронавирус обнаружили на пачке куриных субпродуктов из РФ

— Российский ученый объяснил, почему пациенты с коронавирусом часто умирают ночью