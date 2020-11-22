Датские фермеры выехали на тракторах на протест против уничтожения норок

Датские фермеры приехали на тракторах в центр Копенгагена, чтобы выразить протест против уничтожения норок из-за мутировавшей формы коронавируса, передает РИА «Новости».

Так, на протест вышли несколько сотен рассерженных фермеров. Они заявили, что отставки министра сельского хозяйства королевства после инцидента с массовым уничтожением животных недостаточно и потребовали увольнения всего кабмина.

Акция прошла мирно, никто не был задержан и не пострадал.

Ранее ветеринары из Дании зафиксировали у норок новую мутацию коронавируса, которая способна передаваться человеку и плохо поддается лечению. Кабмин королевства на фоне новой угрозы принял решение уничтожить все поголовье норок на зверофермах. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс.

Позже власти страны признали такой подход к борьбе с инфекцией неэффективным, так как из-за решения министерства серьезно пострадал бизнес по разведению животных, а нужного санитарного эффекта истребление не принесло. Министр сельского хозяйства страны подал в отставку.

Случаи заражения мутировавшей формой 2019-nCoV были зафиксированы также на фермах в Нидерландах, Испании, Италии, Дании, США, Швеции и Белоруссии.

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