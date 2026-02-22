Размер шрифта
ЕК просит США пояснить шаги после решения Верховного суда об отмене пошлин

В ЕК заявили, что ЕС не намерен выходить из соглашения с США по тарифам в 15%
Francois Lenoir/Reuters

Евросоюз не намерен выходить из торгового соглашения с США после решения Верховного суда страны об отмене пошлин. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК).

Европейская комиссия требует пояснить шаги, которые Соединенные Штаты намерены предпринять после решения Верховного суда. Суд постановил, что президент США Дональд Трамп не имел права устанавливать тарифы, опираясь на закон о чрезвычайных экономических полномочиях. После этого Трамп увеличил глобальную пошлину до 15%.

«Нынешняя ситуация не способствует обеспечению «справедливой, сбалансированной и взаимовыгодной» трансатлантической торговли и инвестиций <...> Соглашение есть соглашение. Будучи крупнейшим торговым партнером Соединенных Штатов, ЕС ожидает, что США будут соблюдать свои обязательства, изложенные в совместном заявлении, — точно так же, как и сам ЕС придерживается своих обязательств», — говорится в заявлении.

Продукция ЕС должна и впредь пользоваться наиболее конкурентоспособными условиями, без повышения тарифов сверх ранее согласованного четкого и всеобъемлющего потолка, добавили в ЕК.

В июле 2025 года США и ЕС заключили соглашение, которое предусматривает введение Вашингтоном 15% пошлин на товары из ЕС в обмен на отмену пошлин на американские промышленные товары. Целью этого соглашения было избежать торговой войны.

Ранее сообщалось, что в Британии хотят взыскать с Трампа $134 млрд за ущерб экономике.
 
