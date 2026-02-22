ЦСКА гарантировал себе участие в Кубке Гагарина

ЦСКА и «Автомобилист» гарантировали себе участие в Кубке Гагарина

Московский ЦСКА обеспечил себе место в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2025/26.

Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл китайский клуб «Шанхайские драконы» со счетом 4:1, обеспечив так себе и московскому ЦСКА попадание в плей-офф.

В составе победителей шайбы забросили Даниэль Спронг на 33-й минуте, Брукс Мэйсек на 38-й, Максим Денежкин на 40-й и Анатолий Голышев на 60-й минуте. Единственный гол гостей на счету Спенсера Фу, отличившегося на 23-й минуте.

ЦСКА стал пятым клубом Западной конференции, гарантировавшим участие в Кубке Гагарина. Ранее путевки в плей-офф оформили ярославский «Локомотив», минское «Динамо», череповецкая «Северсталь» и нижегородское «Торпедо». На Востоке участниками плей-офф стали «Металлург», «Авангард», «Ак Барс» и «Автомобилист».

«Автомобилист» с 70 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА с 70 очками идет пятым на Западе.

