Пикапера Яйцеслава объявили в розыск в Африке

Российского блогера-пикапера Яйцеслава (настоящее имя Владислав Люльков) объявили в международный розыск в Гане и Кении. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Власти Ганы и Кении обнародовали паспортные данные российского блогера и объявили его в международный розыск», — говорится в публикации.

Яйцеславу грозит до шести лет тюрьмы: три — за распространение интимного контента и столько же — за расизм. Полиция предполагает, что блогер скрывается в азиатских странах.

По данным канала, 36-летний Люльков, называющий себя «профессиональным соблазнителем» женщин в возрасте старше 40, в течение последнего месяца находился в Гане. Ежедневно он пытался соблазнить местных девушек, снимая процесс, в частности интимные контакты, на скрытую камеру в очках.

Записи знакомств он выкладывал на платформе YouTube, а ролики сексуального характера — в платном закрытом Telegram-канале. Всего Люльков опубликовал результаты около 40 знакомств. После того как героини роликов увидели себя в сети, они написали коллективное заявление в местную полицию.

Ранее Гусейну Гасанову предъявили обвинение.