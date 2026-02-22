Размер шрифта
В Херсонской области гражданский автомобиль и машина скорой помощи наехали на мины

Два автомобиля, включая скорую помощь, подорвались на минах в Херсонской области
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Гражданский автомобиль и машина скорой помощи наехали на мины в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Автомобиль с мирным жителем подорвался на мине в селе Малая Кардашинка. В результате этого травмы, несовместимые с жизнью, получила пожилая женщина. Находилась ли она в авто, не уточняется. Водитель получил осколочные ранения и был госпитализирован.

Кроме того, машина скорой помощи, следовавшая на вызов, наехала на мину в селе Чулаковка. Медики не пострадали.

По словам Сальдо, те, кто оставляет мины на дорогах, по которым ездят мирные жители, — «не солдаты, а террористы, которые целенаправленно воюют с беззащитными».

Вечером 22 февраля в Брянской области ВСУ атаковали FPV-дронами село Понуровка. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что под удар попал фельдшерско-акушерский пункт. Никто не пострадал, повреждена крыша здания.

Ранее украинский БПЛА повредил ТЦ в Белгороде.
 
