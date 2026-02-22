Полиция задержала подозреваемую в теракте во Львове

МВД Украины сообщило о задержании подозреваемой в теракте во Львове

Уроженку Ровенской области, подозреваемую в теракте во Львове, задержали в Старом Самборе. Об этом сообщило МВД Украины в Telegram-канале.

Ведомство обнародовало видео закладки взрывчатки во Львове перед терактом.

«Подозреваемую – 33-летнюю жительницу Ровенской области – задержали полицейские вместе с пограничниками 7 пограничного Карпатского отряда в Старом Самборе. По указанию так называемого «куратора» спецслужб РФ женщина изготовила самодельные взрывные устройства и установила их в заранее определенных местах», — говорится в заявлении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Служба безопасности Украины, добавили в МВД.

Теракт произошел ночью 22 февраля. В результате него пострадали не менее 25 человек, в том числе сотрудники полиции. Два мощных взрыва произошли в тот момент, когда правоохранители приехали на вызов о проникновении в магазин, который оказался ложным.

Предварительно, одно из взрывных устройств было заложено в мусорном контейнере возле дома.

