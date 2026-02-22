Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Появились подробности проникновения в резиденцию Трампа

Шериф Брэдшоу: проникшего в имение Трампа застрелили, когда он целился в офицера
Carlos Barria/Reuters

Сотрудники полиции ликвидировали проникшего на территорию имения президента США Дональда Трампа во Флориде, когда он направил дробовик на офицеров. Об этом сообщил шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу в беседе с журналистами, передает РИА Новости.

Он отметил, что мужчина был обнаружен на территории резиденции в 01.30 по местному времени (09.30 мск). Направленные к нему два агента секретной службы и заместитель шерифа обнаружили у мужчины канистру и дробовик, уточнил Брэдшоу.

«Он опустил канистру, но направил дробовик на офицеров. Агенты и заместитель шерифа открыли огонь, чтобы ликвидировать угрозу», — сказал шериф журналистам.

Известно, что сам американский лидер проводит текущие выходные в Вашингтоне.

22 февраля пресс-секретарь Секретной службы США Энтони Гульельми сообщил о том, что вооруженный мужчина проник на охраняемую территорию Мар-а-Лаго во Флориде, которая является резиденцией Трампа. Отмечалось, что при себе мужчина имел дробовик и канистру. Сотрудники ведомства заметили неизвестного у северных ворот резиденции и открыли по нему огонь.

Ранее в США у здания конгресса задержали мужчину с заряженным дробовиком.
 
Теперь вы знаете
Куда исчезло золото Колчака: история крупнейшего ограбления в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!