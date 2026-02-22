Появились подробности проникновения в резиденцию Трампа

Шериф Брэдшоу: проникшего в имение Трампа застрелили, когда он целился в офицера

Сотрудники полиции ликвидировали проникшего на территорию имения президента США Дональда Трампа во Флориде, когда он направил дробовик на офицеров. Об этом сообщил шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу в беседе с журналистами, передает РИА Новости.

Он отметил, что мужчина был обнаружен на территории резиденции в 01.30 по местному времени (09.30 мск). Направленные к нему два агента секретной службы и заместитель шерифа обнаружили у мужчины канистру и дробовик, уточнил Брэдшоу.

«Он опустил канистру, но направил дробовик на офицеров. Агенты и заместитель шерифа открыли огонь, чтобы ликвидировать угрозу», — сказал шериф журналистам.

Известно, что сам американский лидер проводит текущие выходные в Вашингтоне.

22 февраля пресс-секретарь Секретной службы США Энтони Гульельми сообщил о том, что вооруженный мужчина проник на охраняемую территорию Мар-а-Лаго во Флориде, которая является резиденцией Трампа. Отмечалось, что при себе мужчина имел дробовик и канистру. Сотрудники ведомства заметили неизвестного у северных ворот резиденции и открыли по нему огонь.

Ранее в США у здания конгресса задержали мужчину с заряженным дробовиком.