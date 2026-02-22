Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

СМИ сообщили о падении обломков беспилотников в Подмосковье

«Осторожно, Москва»: обломки двух сбитых беспилотников упали в Истре
Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Обломки двух сбитых беспилотников упали в городском округе Истра в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на местную администрацию.

Обломки первого БПЛА упали в лесу рядом с коттеджным поселком «Калинка», второго — у деревни Глебово-Избище.

Глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева сообщила, что в настоящее время оперативные службы ведут работу на месте падений дронов — они ищут обломки и взрывоопасные элементы.

Информации о пострадавших и разрушениях в результате атаки нет.

На фоне атаки БПЛА в московских аэропортах не смогли приземлиться четыре самолета.

Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны в период с 14:00 до 16:00 перехватили 71 беспилотник, из них 11 летели на Москву.

Ранее в Белгородской области два человека пострадали при атаке БПЛА.
 
Теперь вы знаете
Куда исчезло золото Колчака: история крупнейшего ограбления в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!