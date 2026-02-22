СМИ сообщили о падении обломков беспилотников в Подмосковье

«Осторожно, Москва»: обломки двух сбитых беспилотников упали в Истре

Обломки двух сбитых беспилотников упали в городском округе Истра в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на местную администрацию.

Обломки первого БПЛА упали в лесу рядом с коттеджным поселком «Калинка», второго — у деревни Глебово-Избище.

Глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева сообщила, что в настоящее время оперативные службы ведут работу на месте падений дронов — они ищут обломки и взрывоопасные элементы.

Информации о пострадавших и разрушениях в результате атаки нет.

На фоне атаки БПЛА в московских аэропортах не смогли приземлиться четыре самолета.

Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны в период с 14:00 до 16:00 перехватили 71 беспилотник, из них 11 летели на Москву.

Ранее в Белгородской области два человека пострадали при атаке БПЛА.