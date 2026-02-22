Размер шрифта
Аэропорт Внуково второй раз за день приостановил работу

Во Внуково вновь ввели временные ограничения на полеты
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Аэропорт Внуково вновь приостановил работу — это уже второй раз за день. Об этом проинформировали в пресс-службе Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.

В первый раз 22 февраля во Внуково ввели ограничения на полеты в 15.25 мск, тогда же была приостановлена работа других авиагаваней. Ограничения были сняты в 16.40 мск. Спустя почти час Росавиация предупредила, что в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово рейсы отправляются по согласованию с соответствующими органами. Меры были приняты из соображений безопасности.

В этот день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве были уничтожены несколько беспилотников.

Ранее из-за ограничений работы столичных аэропортов четыре самолета не смогли приземлиться в Москве.
 
