«Корона уже в космосе»: Шайдоров об эмоциях после победы на ОИ

Шайдоров: надеюсь, у меня никогда не будет короны на голове

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, завоевавший золотую медаль на Олимпиаде 2026 года в Италии, в эфире Okko рассказал о дальнейшем отношении к карьере.

«Ну, наверное, я в космосе. У меня уже корона там. Я надеюсь, что у меня короны на голове никогда не будет. В будущем надо будет начинать все с чистого листа. И я этому, наоборот, только рад. У меня открываются новые двери и возможности. Я хочу делать что-то новое. Мне кажется, это очень восполнит меня и придаст энергии», — сказал Шайдоров.

Шайдоров получил за произвольное выступление от судей 198,64 балла, что в общей сумме за два проката дало ему 291,58 балла. Он шел пятым после коротких прокатов. Серебро завоевал японский фигурист Юма Кагияма, третьим стал еще один японец Сюн Сато.

Илья Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым.

Ранее актер Джеки Чан принял участие в показательном номере олимпийского чемпиона Шайдорова.