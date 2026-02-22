Размер шрифта
Силы ПВО отразили атаку еще восьми дронов на Москву

Собянин: силы ПВО сбили еще восемь дронов, летевших на Москву
Станислав Красильников/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще восемь беспилотников, которые летели в направлении Москвы. Об этом в мессенджере Max сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Атака шести БПЛА отражена системой ПВО Минобороны», — написал он.

После этого градоначальник сообщил о ликвидации еще двух дронов на подлете к столице.

По данным мэра, специалисты экстренных служб работают на местах падений обломков воздушных целей. Подробности уточняются.

22 февраля в пресс-службе Минобороны России сообщили о том, что средства ПВО за первую половину дня перехватили более 70 украинских дронов. Больше всего БПЛА сбили в Брянской и Белгородской областях.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один из беспилотников влетел в коммерческий объект в Белгороде. Повреждения получили фасад и остекление постройки, а также находившийся рядом автомобиль.

Ранее четыре самолета не смогли приземлиться в Москве из-за временных ограничений.
 
