Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В Минпросвещения рассказали, как изменится обществознание в школах

Кравцов: изучение обществознания в школах становится практико-ориентированным
Издательство «Просвещение»

Школьная программа по обществознанию станет более практико-ориентированной. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью ТАСС.

С 1 сентября обществознание будет преподаваться только в 9-11-х классах. Кравцов рассказал, что ведомство подготовило единые учебники по этому предмету для учащихся трех последних классов.

«Федеральная рабочая программа по обществознанию становится более практико-ориентированной. Благодаря тесным метапредметным связям изучение истории и обществознания в школе будут содержательно дополнять друг друга», – сказал министр.

Из программы по обществознанию, по его словам, исключено дублирование содержания других предметов, но усилены основные темы обществознания.

С 1 сентября 2025 года этот предмет перестали преподавать для учеников 6–8 классов.

До этого стало известно, что среди допущенных учебников для использования в школах появится новый учебник по обществознанию для 9 класса, одним из авторов которого является Владимир Мединский.

Ранее сообщалось, что учебники новейшей истории России завершат встречей Путина и Трампа на Аляске.
 
Теперь вы знаете
Куда исчезло золото Колчака: история крупнейшего ограбления в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!