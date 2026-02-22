В Минпросвещения рассказали, как изменится обществознание в школах

Школьная программа по обществознанию станет более практико-ориентированной. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью ТАСС.

С 1 сентября обществознание будет преподаваться только в 9-11-х классах. Кравцов рассказал, что ведомство подготовило единые учебники по этому предмету для учащихся трех последних классов.

«Федеральная рабочая программа по обществознанию становится более практико-ориентированной. Благодаря тесным метапредметным связям изучение истории и обществознания в школе будут содержательно дополнять друг друга», – сказал министр.

Из программы по обществознанию, по его словам, исключено дублирование содержания других предметов, но усилены основные темы обществознания.

С 1 сентября 2025 года этот предмет перестали преподавать для учеников 6–8 классов.

До этого стало известно, что среди допущенных учебников для использования в школах появится новый учебник по обществознанию для 9 класса, одним из авторов которого является Владимир Мединский.

Ранее сообщалось, что учебники новейшей истории России завершат встречей Путина и Трампа на Аляске.