Олимпийский призер назвал необходимым опытом ошибку Непряевой на марафоне

Серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский назвал детской ошибкой путаницу с лыжами российской лыжницы Дарьи Непряевой в масс-старте на 50 км на Олимпиаде в Италии. Его слова передает «Матч ТВ».

«Дарья была полностью уверена, что она бежала под 12‑м номером. Ошибка, конечно, детская, глупая, но, наверное, то волнение, которое присутствовало у нее на старте, на главной для нее гонке Играх, поспособствовало этому. Наверное, это опыт, который ей нужен», — заявил Панжинский.

Непряева совершала смену инвентаря на отсечке 21,6 км. Она ошиблась боксом (у нее 14-й, а она заехала в 12-й) и надела чужие лыжи, принадлежащие немецкой лыжнице Катарине Хенниг.

Судьи позволили россиянке финишировать, она стала 11-й, отстала от победившей шведки Эббы Андрессон почти на девять минут. Серебро взяла норвежка Хайди Венг. Тройку сильнейших замкнула представительница Швейцарии Надя Келин. После завершения соревнований результат россиянки аннулировали.

Непряева и Савелий Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Ранее в сборной Германии заявили, что ошибка Непряевой не повлияла на итоги марафона.