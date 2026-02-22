Сборная США по хоккею выиграла Олимпиаду

Сборная США по хоккею одержала победу над командой Канады в финале олимпийского турнира в Италии.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в овертайме. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

В первом периоде на шестой минуте счет открыл нападающий Мэтт Болди. Канадцы сумели отыграться в конце второго периода усилиями Кейла Макара. Победную шайбу в овертайме забросил Джек Хьюз, оформивший дубль в полуфинальной встрече со словаками.

Американские хоккеисты выиграли Олимпиаду в третий раз в истории и впервые с 1980 года. До этого команда США дважды становилась чемпионом — в 1960 и 1980 годах. В активе сборной США также восемь серебряных и одна бронзовая медаль. Сборная Канады, девятикратный олимпийский чемпион, завоевала четвертое серебро в истории и впервые с 1994 года осталась без золота.

