«Нет, спасибо»: в Гренландии высказались об отправке плавучего госпиталя из США

Премьер Гренландии: идея Трампа об отправке плавучего госпиталя принята к сведению

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен отверг идею президента США Дональда Трампа об отправке на остров плавучего госпиталя. Об этом он написал в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Накануне Трамп рассказал, что Вашингтон направит в Гренландию плавучий госпиталь для заботы о местных жителях, отметив, что судно «уже в пути».

«Мы говорим «нет, спасибо». Идея президента Трампа об отправке в Гренландию американского плавучего госпиталя принята к сведению», — написал премьер Гренландии.

Нильсен рассказал, что в Гренландии есть бесплатное государственное здравоохранение, указав, что в США такого нет.

21 января министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен отказался вступать с американским лидером в переговоры о продаже Гренландии.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако Трамп неоднократно заявлял о желании присоединить остров к американскому государству.

Ранее Дании посоветовали «спать с одним открытым глазом» из-за ситуации с Гренландией.