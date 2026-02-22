Еврокомиссия ожидает от США соблюдения торговых обязательств перед ЕС по пошлинам

Европейская комиссия (ЕК) ожидает от США соблюдения торговых обязательств перед Евросоюзом (ЕС) по пошлинам и не выйдут за рамки согласованного потолка пошлин. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

«Сделка есть сделка. <...> В частности, товары ЕС должны продолжать пользоваться наиболее конкурентным режимом без повышения тарифов сверх четко согласованного всеобъемлющего потолка», — говорится в заявлении.

20 февраля Верховный суд США отменил действие большинства пошлин, введенных президентом страны. Судьи постановили, что он не имел права устанавливать тарифы, опираясь на закон о чрезвычайных экономических полномочиях.

Президент США Дональд Трамп выразил разочарование решением инстанции и заверил, что введет пошлины другими способами. Аналитики допускают, что Вашингтону придется вернуть уже полученные с новых тарифов деньги. В начале февраля газета The New York Times писала, что пошлины принесли США $287 млрд.

После этого Трамп сообщил, что подписал указ о введении импортных пошлин в размере 10% в отношении всех стран мира.

Ранее в США рассказали о мерах в случае признания пошлин Трампа незаконными.