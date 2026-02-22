В аэропорту Жуковский рассказали о работе в режиме ограничений

Представитель «Жуковского»: ограничения почти не отразились на расписании

Введение ограничений в «Жуковском» почти не отразилось на расписании. Об этом сообщил РИА Новости представитель авиагавани.

«Введение ограничений практически не отразилось на расписании. Уходов на запасные аэродромы не было», — сказал он.

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме, добавил представитель «Жуковского»

Ранее Росавиация сообщала о введении временных ограничений в трех столичных аэропортах, а также в подмосковном «Жуковском». Ограничения на полеты были сняты в 16.46 мск. Работа авиагаваней была приостановлена из соображений безопасности, отмечали в Росавиации.

Из-за введенных ограничений четыре самолета были вынуждены уйти на запасные аэродромы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на подлете к Москве были уничтожены несколько беспилотников.

Ранее обломки двух сбитых беспилотников нашли в Истре в Московской области.