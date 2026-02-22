В горящем на северо-востоке Москвы здании рухнула подкровельная гардина

На северо-востоке Москвы в горящем административном здании на площади в 10 погонных метров обрушилась подкровельная гардина (элемент декора, закрывающий стык между крышей и стеной дома), передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Там отметили, что из-за погоды огонь интенсивно распространяется по крыше, а в районе возгорания сильное задымление.

Пожар на улице Образцова начался днем. Там расположены премиальный банный комплекс Siberia и офисы других организаций. Очаг возгорания находился на втором этаже административного здания на реконструкции. Пожару присвоили второй ранг сложности.

Из-за возгорания движение по улице Образцова между домами №21 и 23 перекрыли в обоих направлениях. Сначала огонь распространился на площади в 350 кв. м, потом его площадь увеличилась до 600 «квадратов». Пламя охватило первый и второй этажи и чердак. К борьбе с огнем привлекли 105 человек и 30 единиц техники. До прибытия пожарных пять человек самостоятельно покинули здание.

