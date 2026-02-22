Эксперт по ЖКХ рассказал, почему не стоит делать из гаража «жилую квартиру»

Лучше не пытаться сделать из гаража подобие жилой квартиры — жить там законно, скорее всего, не получится, а убытки могут превысить 1,5 млн рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Ситуация с превращением обычного гаража в уютную студию за миллион с лишним рублей выглядит заманчиво, но может скрывать в себе много нюансов. С точки зрения закона такая постройка, вероятно, остается нежилой. Обычно по документам гараж предназначен только для хранения и обслуживания транспорта. Чтобы помещение официально стало жильем, оно должно отвечать санитарным и техническим правилам, упомянутым в Жилищном кодексе РФ. Даже если внутри переделанного гаража есть теплые полы, душ и дорогая отделка, прописаться там не получится. При регистрации смотрят на статус объекта, а не на его внутреннее убранство. Использование бокса для жизни вместо хранения авто может быть нарушением целевого назначения земли. За это владельцу вероятен административный штраф по статье 8.8 КоАП РФ», — пояснил Бондарь.

По его словам, для обычных граждан величина такого взыскания составляет от 0,5 до 1% от кадастровой стоимости участка, но не менее 10 тысяч рублей. Если же кадастровая стоимость не определена, придется заплатить от 10 до 20 тысяч рублей.

«Теоретически превратить нежилое здание в жилое можно, опираясь на статьи 22 и 23 Жилищного кодекса РФ. Но на практике это сложный процесс. Чтобы жить там законно, необходимо менять вид разрешенного использования земли на «индивидуальное жилищное строительство» или схожие категории. В рамках кооператива сделать это почти невозможно, так как земля там обычно общая», — добавил эксперт.

Перестройка гаража без разрешений может попасть под статью 222 Гражданского кодекса РФ как самовольная постройка. В таком случае, как обратил внимание Бондарь, председатель гаражно-строительного кооператива имеет право подать на вас в суд.

«Если решение суда обяжет привести помещение в первоначальный вид, это обернется новыми расходами. Демонтаж жилых перегородок, сантехники, кухонного оборудования и систем отопления, вероятно, стоит до 200 тысяч рублей и выше. В эту сумму могут входить услуги рабочих по разборке конструкций, вывоз строительного мусора, восстановление гаражных ворот или пола. Учитывая, что на сам ремонт некоторые тратят от 1 миллиона, общие потери могут превысить 1,5 миллиона рублей. Не считая потраченного времени. Кажется разумным вывод, что лучше вообще не пытаться сделать из гаража подобие жилой квартиры», — заключил Бондарь.

