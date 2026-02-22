Шереметьево приостановил полеты на фоне налета БПЛА на Москву

В столичном аэропорту Шереметьево ввели ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

Пост опубликован в 18:26. В нем уточняется, что мера нужна, чтобы гарантировать безопасность полетов.

Работа воздушной гавани была приостановлена на фоне налетов беспилотников на Москву. В течение 22 февраля город попытались атаковать уже 19 дронов. Аэропорты Внуково и Домодедово тоже приостановили полеты.

Украина уже несколько дней проводит массированные атаки на Россию беспилотными летательными аппаратами. Некоторые эксперты пишут о том, что ВСУ накопили беспилотники и теперь будут регулярно «кошмарить» российские регионы. Закончатся ли у Киева запасы дронов, как бороться с такими атаками и при чем тут Леонид Брежнев — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее дрон влетел в квартиру в Красногорске и взорвался.