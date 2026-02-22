Площадь пожара в здании на северо-западе Москвы увеличилась почти вдвое

Площадь возгорания в административном здании на северо-западе Москвы увеличилась до 600 «квадратов». Об этом сообщает столичное управление МЧС на канале в мессенджере Max.

В ведомстве уточнили, что огонь распространился по первому и второму этажам и чердаку. В борьбе с огнем участвуют 105 человек и 30 единиц техники. До прибытия пожарных пять человек самостоятельно покинули здание.

До этого стало известно, что пожар начался на улице Образцова. Там расположены премиальный банный комплекс Siberia и офисы других организаций. Очаг возгорания находился на втором этаже административного здания на реконструкции. Из-за пожара движение по улице Образцова между домами №21 и 23 перекрыли в обоих направлениях. Огонь распространился на площади в 350 кв. м. Возгоранию присвоили второй ранг сложности.

Вечером 21 февраля в Москве загорелась пятиэтажка 1917 года постройки. Огонь охватил три квартиры и деревянные перекрытия. Возгоранию тоже был присвоен повышенный номер сложности. Из здания эвакуировали 25 человек. Для них организовали поблизости пункт временного размещения. Как писали СМИ, в квартире на третьем этаже вспыхнули мебель и вещи. Деревянные перекрытия осложняли борьбу с огнем. Из-за них пламя распространилось с третьего этажа на верхние.

