Мужчина с дробовиком и канистрой ворвался в резиденцию Трампа во Флориде

Вооруженного мужчину застрели агенты Секретной службы США после того, как он незаконно проник на охраняемую территорию Мар-а-Лаго во Флориде, резиденцию президента США Дональда Трампа. Об этом сообщили в Секретной службе США в соцсети Х.

По информации пресс‑секретаря ведомства Энтони Гульельми, инцидент произошел в ночь на 22 февраля. При себе мужчина имел предмет, похожий на дробовик, и канистру из-под топлива.

Неизвестного заметили у северных ворот резиденции утром, агенты Секретной службы открыли по нему огонь. Личность мужчины установлена, но имя не разглашается.

Между тем американские СМИ пишут, что подозреваемый проживал в Северной Каролине, был объявлен пропавшим без вести несколько дней назад своими родственниками. В его автомобиле нашли коробку от ружья, сообщает MPR News со ссылкой на Гульельми. По его словам, подозреваемый проехал через северные ворота резиденции, когда оттуда выезжал другой автомобиль, и был остановлен агентами Секретной службы.

До этого суд в США приговорил к пожизненному тюремному заключению Райана Раута за покушение на президента США Дональда Трампа в 2024 году. Раут проник с оружием на территорию гольф-клуба, где в это время находился Трамп.

Ранее Трамп рассказал, как покушение повлияло на его жизнь.