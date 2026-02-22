Размер шрифта
Службы Внуково скорректировали работу на фоне ограничений

Службы аэропорта Внуково работают в усиленном режиме на фоне веденных ограничений на полеты. Об этом сообщили в пресс-службе столичной авиагавани.

«По независящим от аэропорта причинам во Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. <...> В аэропорту Внуково обслуживающий персонал и наземные службы работают в усиленном режиме», — говорится в сообщении.

В аэропорту добавили, что персонал проводит активную работу для того, чтобы пассажирам было комфортно в аэровокзальном комплексе, в частности по обеспечению их водой, питанием и размещением в гостинице. Для детей в аэропорту оборудованы игровые пространства, круглосуточно работают комната матери и ребенка и медпункт.

Ограничения на полеты являются временными и направлены на обеспечение безопасности, подчеркнули в пресс-службе Внуково.

22 февраля Внуково дважды приостанавливал работу. Ограничения на движение самолетов также ввели в других столичных аэропортах и подмосковном аэропорту Жуковский.

В этот день мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на подлете к Москве были уничтожены беспилотники.

Ранее россиянам рассказали о возможности сдать невозвратные билеты.
 
