«Что это мы туда пойдем‑то?»: Тарасова о церемонии закрытия Олимпиады

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила недовольство участием российских спортсменов в церемонии закрытия Олимпийских игр в Италии, передает «Матч ТВ».

«Это их дело, как решат в команде: идти или нет. Что это мы туда пойдем‑то? На открытии не были, без флага катались. Какую атмосферу почувствовать на закрытии?» — сказала Тарасова.

Церемония закрытия Олимпийских игр 2026 года пройдет в Вероне 22 февраля.

XXV зимние Олимпийские игры официально открылись в Милане и Кортина-д'Ампеццо в ночь на 7 февраля. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии открытия.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии.

Ранее назета The Times назвала неизбежным участие россиян с флагом на ОИ-2028.