Электроснабжение во Владивостоке будут восстанавливать еще минимум три дня

Власти Владивостока надеются восстановить все оборванные циклоном линии электропередач в течение трех дней. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на краевое правительство.

«Ориентировочно мы завершим все работы в течение трех дней», — говорится в сообщении региональных властей.

Отмечается, что пока для восстановления электричества в пострадавших районах задействуют дизельные электроустановки. В городе без подключения к свету остается 21 тепловой пункт.

Ранее власти Приморья объявили режим ЧС из-за мощного циклона, который принес в регион ледяной дождь. Во Владивостоке осадки оборвали линии электропередач, повалила деревья и нарушили движение транспорта.

Без света, в частности, остаются многие населенные пункты острова Русский, где расположен Дальневосточный Федеральный университет и сети «Оборонэнерго».

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