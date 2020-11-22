Электроснабжение во Владивостоке будут восстанавливать еще минимум три дня
Власти Владивостока надеются восстановить все оборванные циклоном линии электропередач в течение трех дней. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на краевое правительство.
«Ориентировочно мы завершим все работы в течение трех дней», — говорится в сообщении региональных властей.
Отмечается, что пока для восстановления электричества в пострадавших районах задействуют дизельные электроустановки. В городе без подключения к свету остается 21 тепловой пункт.
Ранее власти Приморья объявили режим ЧС из-за мощного циклона, который принес в регион ледяной дождь. Во Владивостоке осадки оборвали линии электропередач, повалила деревья и нарушили движение транспорта.
Без света, в частности, остаются многие населенные пункты острова Русский, где расположен Дальневосточный Федеральный университет и сети «Оборонэнерго».
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