Второй локдаун оказался менее значительным для экологии, чем первый

Эффект второго локдауна в Европе оказался гораздо менее значительным для окружающей среды по сравнению с эффектом от первого. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные мониторингового агентства Copernicus.

Отмечается, что выбросы диоксида азота автомобилями сократились очень умеренно, а в некоторых случаях даже увеличились.

Профессор науки об изменениях климата Университета Восточной Англии Корин Ле Кере сообщила, что сокращение выбросов диоксида азота во время второго локдауна составило примерно половину по сравнению с первыми ограничениями.

«Это напрямую связано с количеством пройденных машинами миль и с тем, насколько парализована экономика», — сообщила она.

Во время весенних ограничений уровень выбросов основных загрязнителей воздуха в европейских городах упал на 50% или более. Сейчас же в Лондоне на улице Марилебон сокращение выбросов диоксида азота составило 21% в ноябре по сравнению с январем, в мае же этот показатель упал на 74%.

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