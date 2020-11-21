Больше 1,1 тысячи беженцев вернулись в Степанакерт за сутки

Российские миротворцы сопроводили очередную колонную автобусов с беженцами, за сутки в Степанакерт вернулись больше 1,1 тысячи человек. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

«Безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерте обеспечили российские военнослужащие. За сутки в свои дома вернулись более 1100 человек», — говорится в сообщении.

С 14 ноября в город приехали больше семи тысяч жителей.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

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