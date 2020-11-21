В США зафиксирован рекордный суточный прирост зараженных коронавирусом

Число суточного прироста зараженных коронавирусом в США перевалило за рекордные 195 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Согласно полученным данным, за сутки было выявлено 195 542 случая заражения коронавирусом нового типа. Это самый высокий показатель с начала пандемии в марте.

Ранее сообщалось, что к концу года американцы получат 40 млн доз вакцины от коронавируса.

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