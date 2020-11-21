В СК РФ назвали геноцидом атаки против мирного населения в Донбассе

Зампредседателя Следственного комитета России Александр Федоров назвал геноцидом убийство мирных жителей в непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом он сказал в ходе выступления на тематической сессии международного форума «Уроки Нюрнберга» к 75-летию начала Нюрнбергского процесса, передает ТАСС.

Он отметил, что при применении систем залпового огня, ракет и другого вооружения неизбирательного действия были убиты и ранены тысячи человек, уничтожено множество жилых домов, больниц, детских садов и школ. Также многим мирным жителям пришлось бежать и искать убежище в России.

«Это настоящий геноцид жителей юго-восточной Украины, международное преступление, должная правовая оценка которому, несомненно, будет дана», — заявил Федоров.

По его словам, в настоящее время СК расследует преступления, совершенные против мирного населения юго-востока Украины, и распространяет данные об именах причастных к обстрелам командиров подразделений украинских вооруженных сил и возбужденных в отношении них уголовных дел.

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