В России 33 школы закрыты на карантин из-за коронавируса

В России увеличилось число школ, ушедших на карантин из-за коронавируса. Такие данные опубликованы в Telegram-канале Министерства просвещения «Большая перемена РФ».

На данный момент на карантин закрыты 33 российских школы.

«Всего в 33 школах в 17 регионах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией», — говорится в публикации. Уточняется, что это составляет 0,08% от всех школ в стране.

Ранее, 19 ноября, сообщалось о 26 школах, ушедших на карантин.

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