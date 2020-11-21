В Москве сформировался первый снежный покров

В Москве впервые с начала холодов образовался снежный покров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро столицы.

В 9.00 мск высота снежного покрова в районе ВДНХ составила пять сантиметров.

Вечером 20 ноября на Москву обрушились снег и местами метель. По прогнозам синоптиков, небольшой снег возможен днем в субботу.

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