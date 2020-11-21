В Москве впервые выявили больше 7 тысяч случаев коронавируса за сутки

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В Москве за последние сутки выявили больше 7 тысяч новых случаев коронавируса. Об этом сообщает столичный оперштаб в Telegram-канале.

«В столице подтверждено 7 168 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией», — говорится в публикации.

За последние сутки было госпитализировано 1 535 пациентов с COVID-19. К аппаратам ИВЛ в больницах Москвы подключены 419 человек.

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