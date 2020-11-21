Врач спрогнозировал продолжительность роста числа случаев COVID-19 в России

Главный врач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков предположил, в течение какого времени в России будет продолжаться рост числа заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, число инфицированных будет расти еще в течение месяца.

«Потому что сейчас наступили холода, люди меньше проветривают помещения, стали больше собираться в закрытых помещениях, не соблюдая соцдистанцию, не соблюдая меры гигиены и масочный режим», — считает специалист.

Также рост числа заразившихся обуславливается подходом к тестированию населения — стали выявлять бессимптомных носителей, которые также попадают в общую статистику.

Тимаков отметил, что при оценке ситуации в стране не стоит смотреть только на ежедневные цифры прироста, нужно также учитывать число выздоровевших пациентов.

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