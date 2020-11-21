В Москве в субботу ожидается до +1°С

В Москве в субботу, 21 ноября, ожидается до +1°С. В столице будет облачно, местами пройдет небольшой снег. Также в городе будет гололедица, местами сильная, сообщает Гидрометцентр.

Согласно прогнозам синоптиков, воздух днем прогреется до -1...+1°С. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 3-8 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать -4...-2°С. Ветер подует южный, 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем и ночью составит 756 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.