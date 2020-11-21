Открытое горение на льнокомбинате в Ивановской области ликвидировано
Антон Демидов
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Спасатели ликвидировали открытое горение на Новописцовском льнокомбинате в Вичугском районе Ивановской области, передает ТАСС со ссылкой на оперативного дежурного ГУ МЧС по региону.
В ведомстве сообщили, что в результате пожара было повреждено производственное здание фабрики на площади 3 тыс. кв. м.
Отмечается, что в результате происшествия пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в ночь на субботу, 21 ноября, в Ивановской области загорелся Новописцовский льнокомбинат. Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м.
Новописцовский льнокомбинат был основан еще в 1869 году. Это текстильное предприятие является старейшим в регионе.
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