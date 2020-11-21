В Ивановской области загорелся старейший льнокомбинат

На Новописцовском льнокомбинате в в Вичугском районе Ивановской области произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативного дежурного ГУ МЧС по региону.

По информации министерства, площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м.

«Пострадавших, по предварительным данным, нет», – сказал собеседник агентства в ведомстве.

Кроме того, стало известно, что пожар уже локализовали.

Новописцовский льнокомбинат был основан еще в 1869 году. Это текстильное предприятие является старейшим в регионе.

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