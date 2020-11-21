Посольство выясняет информацию о наличии россиян среди пострадавших в Висконсине
Антон Демидов
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Посольство России в США подало в Госдепартамент запрос с просьбой предоставить дипмиссии информацию о наличии россиян среди пострадавших при стрельбе в торговом центре в штате Висконсин. Об этом российское диппредставительство сообщило в своем Twitter.
Как сообщалось, в торговом центре городе Уоватоса в Висконсине произошла стрельба, в результате которой пострадали восемь человек.
Ранее стало известно, что подозреваемому в стрельбе удалось скрыться. В настоящее время правоохранители ведут его поиски.
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