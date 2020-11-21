Вестибюль станции «Новослободская» метро Москвы закрыли на год

С субботы, 21 ноября, вестибюль станции московского метро «Новослободская» Кольцевой линии закроют на ремонт на год. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Вестибюль будет закрыт на вход и выход пассажиров. Войти и выйти с этой станции можно будет через станцию «Менделеевская».

Отмечается, что на «Новослободской» поезда продолжат останавливаться. Кроме того, со станции по-прежнему можно будет пересесть на серую ветку.

Вестибюль будет отреставрирован. Там поставят новые эскалаторы. Их число будет увеличено с трех до четырех. Нынешние эскалаторы на «Новослободской» работают еще с 1952 года.

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