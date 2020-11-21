Синоптик рассказал о погоде в европейской части РФ на следующей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на следующей неделе температура во всей европейской части России будет около или выше нормы, передает РИА «Новости».

По его словам, на юге страны температура также будет около нормы. При этом специалист указал, что в умеренных широтах она установится на 2-3 градуса выше нормы.

«На азиатской территории будет по-прежнему на 12-15 градусов выше нормы», — сказал Вильфанд.

Синоптик отметил, что к середине следующей недели уже вся территория России окажется под воздействием Атлантических воздушных масс.