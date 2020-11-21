Свыше 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В московских аэропортах задержано и отменено 22 рейса, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».
Так, по состоянию на 0.55 мск, в Домодедово отменили два вылета, а еще один — задержали.
Кроме того, во Внуково отменили четыре рейса, а один был задержан.
Также в Шереметьево отменили 14 вылетов.
Данные о задержках и отменах рейсов в Жуковском не представлены.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе и осенью РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.
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— Источник: оперштаб рассматривал вопрос о возобновлении рейсов в Доминикану