Свыше 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В московских аэропортах задержано и отменено 22 рейса, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 0.55 мск, в Домодедово отменили два вылета, а еще один — задержали.

Кроме того, во Внуково отменили четыре рейса, а один был задержан.

Также в Шереметьево отменили 14 вылетов.

Данные о задержках и отменах рейсов в Жуковском не представлены.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе и осенью РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.

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— Источник: оперштаб рассматривал вопрос о возобновлении рейсов в Доминикану