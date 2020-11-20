Наиболее высокий риск заражения COVID-19 наблюдается в Перми и Воронеже

Проведенное «СберИндексом» исследование «Как экономика России справляется со второй волной» показало, что вероятность заражения COVID-19 является наибольшей в Перми и Воронеже. Об этом сообщает РБК.

В число «лидеров» также вошли Иркутск и Новосибирск, где вероятность заражения на 7% превышает средний показатель по стране.

Наиболее безопасными с точки зрения санитарно-эпидемиологической ситуации аналитики назвали Москву, Краснодар и Нижний Новгород.

Отмечается, что исследование проводилось с помощью сервиса симптом-чекер, который проверяет симптомы на предмет схожести с типичными для коронавируса.

В своей работе специалисты «СберИндекса» также проанализировал динамику ВВП, потребительские расходы, зарплаты, спрос и другие экономические показатели в разных городах России.

Согласно последним данным, с момента начала пандемии в стране выявили 2 039 926 случаев коронавируса в 85 регионах. При этом умерли 35 311 человек, выздоровели 1 551 414.

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