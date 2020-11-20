Внимание Путина к проблемам в регионах не снижается
Екатерина Зайцева
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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что снижение интенсивности поездок главы государства в регионы не сказывается негативно на его работе с местными властями.
«Действительно в этом году интенсивность поездок снижена, но не в ущерб работе президента с руководством региона», — сказал представитель Кремля журналистам.
Он добавил, что Путин также обращает внимание на региональные проблемы.
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