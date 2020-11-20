В Кремле назвали недопустимыми кощунственные проявления в адрес памяти о ВОВ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России считают недопустимыми кощунственные проявления в адрес памяти о Великой Отечественной войне.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предупредил об ответственности за глумление над историей ВОВ. Такое заявление он сделал после того, как в соцсетях появились фото- и видеозаписи из Нагорного Карабаха, где азербайджанцы оскверняли памятники погибшим во время войны.

Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин неоднократно акцентировали внимание на необходимости противодействия любым попыткам надругательства над памятью о Великой Отечественной войне. Пресс-секретарь подчеркнул, что это «очень важная и святая задача», в связи с этим заявление Бастрыкина можно только поддержать.

«Что касается других стран, то, конечно, Россия продолжит самую активную работу на международной арене с нашими партнерами в плане развития сотрудничества в мемориальной части. Если речь идет о цифровом или ином присутствии в РФ, то, конечно, будут какие-то наказания», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что Москва критикует другие государства, в том числе США, которые пытаются распространять свое законодательство.

«Наше дипломатическое ведомство самым активным образом реагирует на любые кощунственные проявления в адрес памяти о Великой Отечественной войне», — отметил Песков.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На разминирование азербайджанских территорий в Карабахе потребуется до 13 лет

— Агдамский район Карабаха перешел под контроль Азербайджана

— Алиев уверен, что карабахский конфликт «остался позади»